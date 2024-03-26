Летом 2024 года в Ижевске запустят единую карту для «Парков Ижевска»

Ижевск. Удмуртия. Предстоящим летом в Ижевске появится единая карта для общественных пространств «Парков Ижевска». Об этом сообщает агентство по туризму Удмуртии.

Сейчас в городе интегрируют систему автоматизации DK.Park в «Парки Ижевска». Благодаря этому гости парков смогут оплачивать любые развлечения по единой карте — с её помощью получится приобрести билет на теплоход, участвовать в акциях и покупать билеты на аттракционы онлайн через чат-бот.

Отмечается, что такая система позволит увеличить средний чек, проходимость парков, нарастить прибыль и получить сквозную аналитику.

Эта цифровизация уже получила высокую оценку. Региональный IT-продукт DK.Park вышел в финал премии «Парки России» Ассоциации парков России и в финал премии «Твердые знаки» от «КоммерсантЪ».