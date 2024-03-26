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Летом 2024 года в Ижевске запустят единую карту для «Парков Ижевска»

12:45, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Летом 2024 года в Ижевске запустят единую карту для «Парков Ижевска»
12:45, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
81
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки Ижевска\n#карта\n#цифровизация
Фото: Парки Ижевска
81
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С её помощью горожане смогут оплачивать развлечения в городских парках.

Ижевск. Удмуртия. Предстоящим летом в Ижевске появится единая карта для общественных пространств «Парков Ижевска». Об этом сообщает агентство по туризму Удмуртии.

Сейчас в городе интегрируют систему автоматизации DK.Park в «Парки Ижевска». Благодаря этому гости парков смогут оплачивать любые развлечения по единой карте — с её помощью получится приобрести билет на теплоход, участвовать в акциях и покупать билеты на аттракционы онлайн через чат-бот.

Отмечается, что такая система позволит увеличить средний чек, проходимость парков, нарастить прибыль и получить сквозную аналитику. 

Эта цифровизация уже получила высокую оценку. Региональный IT-продукт DK.Park вышел в финал премии «Парки России» Ассоциации парков России и в финал премии «Твердые знаки» от «КоммерсантЪ».  

12:45, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки Ижевска\n#карта\n#цифровизация