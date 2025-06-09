Сарапул. Удмуртия. Капитальный ремонт объекта культурного наследия — школы №15 Сарапула — находится на финальной стадии. Об этом сообщает министерство образования и науки Удмуртии.

Работы ведутся с 2024 года и выполнены на 88%. Напомним, что в сентябре 2025 года учреждение планируют открыть для учеников.

Также с прошлого года в регионе в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» капитально ремонтируют Какможскую школу в Вавожском районе. Здесь проведена только половина работ, поэтому темпы ремонта ускорили.

С 2025 года программа вошла в нацпроект «Молодежь и дети». По нему в текущем году в Удмуртии капитально ремонтируют 10 учреждений образования, в том числе лицей №29 в Ижевске. Его начали ремонтировать в 2024 году, подрядчик завершил демонтажные работы и сейчас заливает полы, штукатурит стены и устанавливает окна.

Помимо лицея, работы ведутся в Пудемской школе Ярского района, её готовность составляет 45%, Старо-Утчанской школе Алнашского района — 42%, школе №2 Сарапула — 31%, в школах №5 и №10 имени генерала-полковника Сергея Маева в Можге — по 25%. Капремонт этих учреждений подрядчики должны завершить за год.

Также впервые в программу вошли детские сады, СПО и учреждения допобразования. Например, детский сад №5 в Селтах готов на 22%, мастерские Глазовского политехнического колледжа — на 16%, а пищеблок детского оздоровительного лагеря «Кампус ТАУ» — на 95%.