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Глазов получит более 300 млн рублей на благоустройство и модернизацию социальной сферы

12:00, 04 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Глазов получит более 300 млн рублей на благоустройство и модернизацию социальной сферы
12:00, 04 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#соглашение
Фото: ИА «Сусанин»
57
0

Деньги направят на капремонт учреждений и объектов соцсферы, ремонт дорог и обновление парка.

Глазов. Удмуртия. В 2024 году Глазов получит 377 млн рублей на социально-экономическое и инфраструктурное развитие. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Деньги будут выделены в рамках соглашения правительства Удмуртии и Госкорпорации «Росатом». 

«Росатом на системной основе поддерживает развитие Глазова и других «атомградов», потому что для нас это не только социальная, но и производственная задача. <...> С опорой на планы развития промышленности Глазова разработана стратегия города. Этот документ формировался во взаимодействии с жителями, с учетом их обращений и наказов», — отметила президент «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. Напомним, что в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» входит Чепецкий механический завод. 

Часть средств направят на благоустройство и капремонты учреждений и объектов социальной сферы. В планах отремонтировать культурный центр «Россия», детскую дачу «Искра», софинансировать ремонт Глазовской межрайонной больницы, а также благоустроить парк Горького и провести проектно-изыскательские работы для ремонта общежития Глазовского политехнического колледжа. Помимо этого, более 35 млн рублей уйдут на ремонт дорог и тротуаров. 

В 2024 году в рамках проектов планируется заасфальтировать территории детских садов №№ 40, 36, 44, 17, отремонтировать пешеходные дороги и установить новые линии освещения в поселке «Юго-Западный». 

12:00, 04 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#соглашение