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Усиленные работы по расчистке региональных трасс ведутся в Удмуртии

12:35, 12 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Усиленные работы по расчистке региональных трасс ведутся в Удмуртии
12:35, 12 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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0
#дороги\n#уборка снега\n#Удмуртия
Фото: vk.com/a.gorbachevv
360
0

К утру 12 января расчищено 35 км Западного обхода Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии усилили работы по расчистке дорог. Об этом рассказало сообщество «Дороги Удмуртской Республики» на своей странице в социальных сетях.

К утру 12 января дорожники расчистили 35 км Западного обхода Ижевска. Расчистку и обработку реагентами планируют завершить в скором времени.

Сейчас уборка ведётся на всех основных региональных трассах Удмуртии, в их числе дороги Ижевск-Воткинск и Воткинск-Кельчино-граница Пермского края, сообщили в Миндортрансе.

«Из-за метели ночью работы дорожникам прибавилось. В связи с этим сегодня днем усилим бригады дорожных служб на региональных трассах», — руководитель  министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексей Горбачев.

Напомним, что за ночь с 11 на 12 января из Ижевска вывезли 612 КАМАЗов снега.

12:35, 12 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
360
0
#дороги\n#уборка снега\n#Удмуртия