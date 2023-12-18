«Сибирский тракт» осветили в Дебёсском районе Удмуртии

Дебёсы. Удмуртия. Освещение появилось в Дебёсском районе Удмуртии на общественной территории «Сибирский тракт». Об этом рассказал в соцсетях глава района Андрей Иванов.

«Общественная территория «Сибирский тракт» в селе Дебёсы — это единственный сохранившийся в первозданном виде участок Великого пути. Старшее поколение занимается здесь скандинавской ходьбой, дети играют в волейбол, футбол, катаются на велосипеде. На этой территории проводят турслёты, квесты для школьников. Здесь есть практически всё для проведения активного досуга. Не хватало лишь освещения», — отметил глава района.

В 2023 году удалось провести освещение — установили опоры с фонарями. Средства на это поступили в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Напомним, ранее в Игре появился стилизованный верстовой столб, также отмечающий Сибирский тракт.