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Жители Воткинска передали ветеринарам дикую неясыть и ястреба

08:30, 18 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители Воткинска передали ветеринарам дикую неясыть и ястреба
08:30, 18 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
114
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#дикие птицы
Фото: vk.com/votkinsk_ru
114
0

Хищные птицы выбираются из леса за перелётными птицами.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинскую ветеринарную станцию поступило две хищных птицы, найденных горожанами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Воткинцы принесли ветеринарам дикую неясыть и ястреба-тетеревятника. Их появление в городе объясняется тем, что жители подкармливают перелётных птиц, а хищники, в свою очередь, перелетают за ними из леса в город.  В их рацион входят их городские братья по классу — голуби и воробьи.

Жителям города напоминают, что дикие хищные птицы не представляют угрозы для человека, но они не приспособлены к жизни в клетке.

Найденных птиц передали специалистам Минприроды Удмуртии.

08:30, 18 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
114
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#дикие птицы