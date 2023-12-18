Жители Воткинска передали ветеринарам дикую неясыть и ястреба

Воткинск. Удмуртия. В Воткинскую ветеринарную станцию поступило две хищных птицы, найденных горожанами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Воткинцы принесли ветеринарам дикую неясыть и ястреба-тетеревятника. Их появление в городе объясняется тем, что жители подкармливают перелётных птиц, а хищники, в свою очередь, перелетают за ними из леса в город. В их рацион входят их городские братья по классу — голуби и воробьи.

Жителям города напоминают, что дикие хищные птицы не представляют угрозы для человека, но они не приспособлены к жизни в клетке.

Найденных птиц передали специалистам Минприроды Удмуртии.