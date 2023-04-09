На дорогах Глазова установят светофоры и «лежачих полицейских»

Глазов. Удмуртия. Городская комиссия по безопасности дорожного движения в Глазове приняла ряд решений, рассмотрев обращения водителей и пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Так, на перекрёстке улиц Советской и Пряженникова установят ограждение, которое защитит пешеходов в случае автомобильной аварии и не позволит переходить дорогу в неположенном месте.

На перекрестке улиц Драгунова и Барышникова появится светофор вызывного типа. Светофор установят и на перекрёстке улиц Удмуртской и Технической. Этот участок дороги эксперты ГИБДД признали очагом аварийности.

Отмечается, что в 2022 году в городе отремонтировали проезд вдоль школы №13 между улицами Пряженникова и Республиканской. Многие водители не соблюдают здесь ограничение скорости, на этом участке у школы будут обустроены искусственные неровности.

Напомним, предложения в Комиссию по безопасности дорожного движения в Глазове можно направить по электронной почте: admin-obr@glazov-gov.ru.