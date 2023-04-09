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Светомузыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска готовят к работе

11:40, 09 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Светомузыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска готовят к работе
11:40, 09 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
31
0
#Ижевск\n#Центральная площадь Ижевска\n#фонтан
Фото: ИА "Сусанин"
31
0

Запустить его могут к майским праздникам, если позволит погода.

Ижевск. Удмуртия. На уходящей неделе специалисты приступили к проверке технического оборудования и электропроводки светомузыкального фонтана на Центральной площади Ижевска. Об этом сообщил в соцсетях глава города Олег Бекмеметьев.

«Напор струй обеспечивает 61 насос, все они вручную разбираются, очищаются от мусора и грязи. Снаружи фонтана снимаются крышки, каждая форсунка также бережно проверяется на исправность. Далее специалистам предстоит промыть приямок по периметру фонтана и внутреннюю чашу. И только после этого можно будет проводить пробный запуск фонтана», — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что при благоприятных погодных условиях запустить фонтан на полную мощность планируется к майским праздникам.

11:40, 09 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
31
0
#Ижевск\n#Центральная площадь Ижевска\n#фонтан