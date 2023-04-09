Светомузыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска готовят к работе

Ижевск. Удмуртия. На уходящей неделе специалисты приступили к проверке технического оборудования и электропроводки светомузыкального фонтана на Центральной площади Ижевска. Об этом сообщил в соцсетях глава города Олег Бекмеметьев.

«Напор струй обеспечивает 61 насос, все они вручную разбираются, очищаются от мусора и грязи. Снаружи фонтана снимаются крышки, каждая форсунка также бережно проверяется на исправность. Далее специалистам предстоит промыть приямок по периметру фонтана и внутреннюю чашу. И только после этого можно будет проводить пробный запуск фонтана», — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что при благоприятных погодных условиях запустить фонтан на полную мощность планируется к майским праздникам.