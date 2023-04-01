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Троллейбусы Ижевска перешли на летнее расписание

14:20, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Троллейбусы Ижевска перешли на летнее расписание
14:20, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
466
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбус\n#расписание рейсов
Фото: ИА «Сусанин»
466
0

Время прибытия и отбытия транспорта изменилось незначительно.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 1 апреля троллейбусы ездят по летнему расписанию. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Отмечается, что привычное время прибытия транспорта к остановкам изменилось незначительно, но горожанам все же рекомендуют подходить к остановкам немного раньше, чтобы привыкнуть к новому расписанию. 

Измененное расписание опубликовано в группе «ИжГЭТ» в соцсети «ВКонтакте». Следить за транспортом онлайн можно в Яндекс.картах.

14:20, 01 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
466
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбус\n#расписание рейсов