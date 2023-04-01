Троллейбусы Ижевска перешли на летнее расписание

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 1 апреля троллейбусы ездят по летнему расписанию. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Отмечается, что привычное время прибытия транспорта к остановкам изменилось незначительно, но горожанам все же рекомендуют подходить к остановкам немного раньше, чтобы привыкнуть к новому расписанию.

Измененное расписание опубликовано в группе «ИжГЭТ» в соцсети «ВКонтакте». Следить за транспортом онлайн можно в Яндекс.картах.