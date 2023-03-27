Светофоры с бело–лунной секцией начали устанавливать в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 1 марта стали появляться светофоры с дополнительной бело–лунной секцией. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Удмуртии.

Модернизированные светофоры начали устанавливать на регулируемых перекрестках, где одновременно разрешено движение пешеходов и водителей.

Дополнительная секция выполнена в виде пешехода и стрелки, которые загораются белым светом. Сигнал сообщает водителям о том, что при повороте, куда указывает стрелка, будет пешеходный переход, где нужно уступить человеку дорогу.

Согласно ПДД, водители при поворотах обязаны уступать дорогу пешеходам и велосипедистам, переходящим проезжую часть. Правило действует даже несмотря на отключенную секцию. Нарушители получат административный штраф от 1500 до 2500 рублей.

Отмечается, что с начала 2023 года в Ижевске зарегистрировано 50 дорожно–транспортных происшествий с участием пешеходов. В результате аварий 3 человека погибли, 47 получили травмы. В 12 случаях автомобили сбивали людей на регулируемых пешеходных переходах, два человека погибли.