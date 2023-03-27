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Светофоры с бело–лунной секцией начали устанавливать в Ижевске

16:47, 27 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Светофоры с бело–лунной секцией начали устанавливать в Ижевске
16:47, 27 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#светофор\n#пешеходный переход\n#безопасность
Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Удмуртии
46
0

Они предупреждают водителей о пешеходном переходе за поворотом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 1 марта стали появляться светофоры с дополнительной бело–лунной секцией. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Удмуртии. 

Модернизированные светофоры начали устанавливать на регулируемых перекрестках, где одновременно разрешено движение пешеходов и водителей.  

Дополнительная секция выполнена в виде пешехода и стрелки, которые загораются белым светом. Сигнал сообщает водителям о том, что при повороте, куда указывает стрелка, будет пешеходный переход, где нужно уступить человеку дорогу. 

Согласно ПДД, водители при поворотах обязаны уступать дорогу пешеходам и велосипедистам, переходящим проезжую часть. Правило действует даже несмотря на отключенную секцию. Нарушители получат административный штраф от 1500 до 2500 рублей.

Отмечается, что с начала 2023 года в Ижевске зарегистрировано 50 дорожно–транспортных происшествий с участием пешеходов. В результате аварий 3 человека погибли, 47 получили травмы. В 12 случаях автомобили сбивали людей на регулируемых пешеходных переходах, два человека погибли. 

16:47, 27 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#светофор\n#пешеходный переход\n#безопасность