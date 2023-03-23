Осужденные к обязательным работам устраняют ямы на дорогах Можги

Можга. Удмуртия. Осужденные к обязательным работам задействованы в ямочном ремонте дорог в Можге. Ситуацию разъяснили в пресс-службе администрации города под одним из постов в соцсети «ВКонтакте», в котором говорилось, что «можгинцы решили сами начать делать ремонт дорог».

Ямы закладывают кирпичным боем — это временная мера, пока не стартовал дорожный сезон и не выбран подрядчик.

«Работы проводят граждане, находящиеся на обязательных работах в управлении заказчика. Ситуация на контроле специалистов управления», — уточнили в администрации.