Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид Войлок – материал лечения души Лонгрид Жители Удмуртии могут предложить название для первого в республике крематория Лонгрид

Осужденные к обязательным работам устраняют ямы на дорогах Можги

09:35, 23 марта, 2023
Осужденные к обязательным работам устраняют ямы на дорогах Можги
09:35, 23 марта, 2023
527
0
#Можга\n#Удмуртия\n#дороги\n#ямы\n#асфальт
Фото: ИА «Сусанин»
527
0

До начала сезона дорожных работ ямы временно закладывают кирпичным боем.

Можга. Удмуртия. Осужденные к обязательным работам задействованы в ямочном ремонте дорог в Можге. Ситуацию разъяснили в пресс-службе администрации города под одним из постов в соцсети «ВКонтакте», в котором говорилось, что «можгинцы решили сами начать делать ремонт дорог».

Ямы закладывают кирпичным боем — это временная мера, пока не стартовал дорожный сезон и не выбран подрядчик.

«Работы проводят граждане, находящиеся на обязательных работах в управлении заказчика. Ситуация на контроле специалистов управления», — уточнили в администрации. 

09:35, 23 марта, 2023
527
0
#Можга\n#Удмуртия\n#дороги\n#ямы\n#асфальт