Николай Туркеев возглавил Индустриальный район Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Администрацию Индустриального района Ижевска возглавил Николай Туркеев. Как сообщила пресс-служба горадминистрации, к обязанностям он приступил в понедельник, 16 января.

Николай Сергеевич родился 19 августа 1976 года в Сарапуле, окончил ИжГТУ в 1998 году по специальности «инженер». Работал в коммерческих организациях на разных должностях, а также в Удмуртстате, Минстрое и Минприроды Удмуртии. Ранее исполнявший обязанности главы района Юрий Безмельницын перешёл на прежнюю должность заместителя главы района.

Напомним, в конце сентября 2022 года должность руководителя Индустриального района столицы Удмуртии покинула Любовь Зайцева после избрания её депутатом Госсовета республики. Она руководила районом с 2011 года.