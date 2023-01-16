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Николай Туркеев возглавил Индустриальный район Ижевска

12:05, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Николай Туркеев возглавил Индустриальный район Ижевска
12:05, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1001
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть и чиновники
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
1001
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К своим обязанностям он приступил с 16 января.

Ижевск. Удмуртия. Администрацию Индустриального района Ижевска возглавил Николай Туркеев. Как сообщила пресс-служба горадминистрации, к обязанностям он приступил в понедельник, 16 января.

Николай Сергеевич родился 19 августа 1976 года в Сарапуле, окончил ИжГТУ в 1998 году по специальности «инженер». Работал в коммерческих организациях на разных должностях, а также в Удмуртстате, Минстрое и Минприроды Удмуртии. Ранее исполнявший обязанности главы района Юрий Безмельницын перешёл на прежнюю должность заместителя главы района.

Напомним, в конце сентября 2022 года должность руководителя Индустриального района столицы Удмуртии покинула Любовь Зайцева после избрания её депутатом Госсовета республики. Она руководила районом с 2011 года.

12:05, 16 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1001
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть и чиновники