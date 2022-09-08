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В Ижевске общественники предлагают строить будки для бездомных собак

15:18, 08 сентября, 2022
Андрей Поносов
В Ижевске общественники предлагают строить будки для бездомных собак
15:18, 08 сентября, 2022
Андрей Поносов
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#Ижевск\n#полезный город\n#собаки\n#бродячие животные
Фото: vk.com/azj_izhevsk
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Предполагается, что домики для четвероногих будут находиться под присмотром волонтеров.

Ижевск. Удмуртия. Защитники прав животных в Ижевске вышли с новой инициативой. Общественники предлагают устанавливать на территории столицы будки для бесхозяйных собак. Об этом пишут участники «Альянса защиты прав животных» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По мнению активистов, в городе становится все меньше мест, где бездомные животные могли бы укрыться от холода и непогоды: закрываются отдушины подвалов, запечатываются теплотрассы, а жители многоквартирных домов гонят собак из своих дворов.

Будки предлагается устанавливать на территориях, где ни четвероногие, ни горожане не могли бы создавать друг для друга дискомфорт, преимущественно в частном секторе. Пример такого частичного решения проблемы с безнадзорными животными есть в Махачкале.

Организаторы проекта намерены подойти к его реализации комплексно: животное должно быть дружелюбно, не представлять опасности для людей, перед «заселением» стерилизовано и привито, а домики и их хвостатые постояльцы будут находиться под опекой волонтеров.

Пока инициативная группа находится на стадии сбора информации о местах, где возможно установить такие будки. Помочь в этом активистам можно, заполнив анкету по ссылке.

15:18, 08 сентября, 2022
Андрей Поносов
101
0
#Ижевск\n#полезный город\n#собаки\n#бродячие животные