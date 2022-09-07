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Отопительный сезон стартует в Воткинске 12 сентября

15:55, 07 сентября, 2022
Анна Торхова
Отопительный сезон стартует в Воткинске 12 сентября
15:55, 07 сентября, 2022
Анна Торхова
58
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#отопление\n#холода
Фото: ИА «Сусанин»
58
0

В первую очередь батареи станут горячими в детсадах, школах и больницах.

Воткинск. Удмуртия. С понедельника, 12 сентября, в Воткинске стартует отопительный сезон. Причиной для этого стали обращения жителей включить тепло в больницах и детских садах, сообщил глава Воткинска Алексей Заметаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, по нормативу отопление включают, когда в течение 5 суток среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов.

Первыми тепло получат социальные объекты, а затем и жилые дома. Подача будет идти по графику, поэтапно.

Напомним, в Ижевске тепло в детсады, школы и больницы начали подавать 7 сентября. Многоквартирные дома будут подключать, когда погода приблизится к температурному порогу.

15:55, 07 сентября, 2022
Анна Торхова
58
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#отопление\n#холода