Глава Удмуртии: направление развития Ижевска задают сами горожане

Ижевск. Удмуртия. Вектор развития Ижевска задают сами жителями. Этот тезис глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул на встрече с активом Индустриального района столицы.

В локальном форуме, посвященном проблемам и перспективам развития городской инфраструктуры и территорий, приняли участие представители общественных и ветеранских организаций, промышленных предприятий и образовательных учреждений, работающих в Индустриальном районе. Также на встрече присутствовали глава Ижевска Олег Бекмеметьев, депутаты городской думы, руководители муниципалитета.

Александр Бречалов отметил важнейшие позитивные перемены, которые произошли в Ижевске и Удмуртии за последние пять лет благодаря реализации в республике приоритетных национальных проектов. В регионе ремонтируются и строятся дороги, социальные объекты, развивается спортивная инфраструктура, лечебные учреждения получают новое высокотехнологичное оборудование, растут объемы сельскохозяйственного и промышленного производства, реализуются программы по улучшению экологического состояния республики.

Так, в Ижевске за последнюю пятилетку в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» отремонтированы 172 дворовые территории, благоустроены 22 парка и сквера. В городе отремонтировали около 170 км автомобильных дорог и почти 77 км тротуаров, в том числе за счет средств, выделяемых по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и партийной программе «Пешеходный Ижевск».

Продолжается реализация региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья, благодаря которой 517 семей смогли получить новые благоустроенные квартиры, жилищные условия улучшили для 1 359 человек.

Обновляется и сеть образовательных учреждений. В Ижевске появились 4 новых детских сада на 776 мест и 4 школы на 3,3 тыс. мест. В сентябре свои двери для воспитанников откроют еще два новых детских сада – в поселке Машиностроителей и на улице Берша. Здесь же, на Берша, сразу 16 первых классов примет новая долгожданная школа.

Для жителей столицы появляется больше возможностей для занятий спортом. В городе построены 55 спортивных объектов, в том числе 50-метровый плавательный бассейн «Сила воды», физкультурно-оздоровительный комплекс «Баскетдом», скейт-парк «Сети парк», многофункциональные спортивные площадки и площадки ГТО.

Уже в 2022 году начнутся работы по благоустройству парков «Тишино» и «Березовая роща». В 2023 году стартует первый этап благоустройства набережной Ижевского пруда, на участке от эспланады до речки Подборенки. В 2024-2027 годах запланирована реконструкция Главного корпуса Ижевского оружейного завода. В этом году началась реконструкция ледового дворца «Ижсталь». Уже осенью в Сквере Победы состоится открытие стелы «Город трудовой доблести».

Александр Бречалов подчеркнул, что ижевчане сами выступают инициаторами позитивных перемен в городе. Жители активно участвуют в республиканской программе инициативного бюджетирования «Наша инициатива», молодежной программе «Атмосфера», конкурсах Фонда президентских грантов, привлекают дополнительные средства на реализацию своих проектов из внебюджетных источников. За пять лет общая сумма грантов составила 373,3 млн рублей.

Один из ярких примеров такой работы может служить проектная деятельность ижевской Школы кадетского движения. «Вот уже три года мы принимаем участие в программе инициативного бюджетирования, и за это время успели реализовать девять проектов, которые подготовили наши педагоги, родители и дети. Привлекли грантов на сумму более 8 млн рублей. На территории школы появился кадетский плац, подсветка в цветах триколора, создали граффити на патриотическую тему. В этом году ремонтируем актовый зал и устанавливаем полосу препятствий» – рассказала директор школы Надежда Горяйнова.

Все позитивные перемены – это ответ на актуальные запросы горожан, подчеркнул Александр Бречалов. В составлении планов по благоустройству активно участвуют сами жители, члены общественных объединений. «Программы по благоустройству территорий, строительству социальных объектов, которые реализуются в городе, отражают желания и чаяния жителей. В последние годы на территории Восточного поселка начали появляться тротуары, сейчас обсуждаем перспективы строительства асфальтированных дорог. Самое главное, что представители власти спрашивают у нас, что нужно сделать в первую очередь», – отметил лидер движения «Восточный поселок» Эдуард Бабаян.

В Индустриальном районе завершается строительство спортплощадки во дворе домов 80, 88, 90 на Воткинском шоссе, ремонт футбольного поля стадиона «Торпедо», обустройство хоккейной коробки у школы №8, проведен капитальный ремонт кровли в школе №52.

Кроме того, в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в районе благоустраиваются три дворовые территории, по программе «Пешеходный Ижевск» отремонтировано и построено 8 участков тротуаров

Глава Удмуртии рассказал о ближайших планах развития Индустриального района. В перспективе – открытие нового здания детской школы искусств № 3, завершение строительства школы в микрорайоне «Столичный», капитальный ремонт Удмуртского республиканского колледжа культуры, муниципального Дворца спорта, поликлиники городской больницы № 7, строительство школьных стадионов, ремонт дорог и тротуаров, обустройство новых остановок общественного транспорта и контейнерных площадок, модернизация коммунальной инфраструктуры и другие проекты.

В рамках форума Александр Бречалов поблагодарил жителей Индустриального района за активную позицию и плодотворную совместную работу и вручил активистам заслуженные награды и почетные грамоты.