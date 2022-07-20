В Глазове проверили радиационный фон после сообщения жителей

Глазов. Удмуртия. В Глазове проверили радиационный фон вблизи парковки швейной фабрики после сообщения жителей. Об этом говорится на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты, в том числе дозиметристы Чепецкого механического завода, провели замеры на подозрительном участке. Показатели оказались в пределах нормы, однако в одной точке радиационный фон превышен. Как пояснили эксперты, несмотря на отклонение от нормы, чтобы получить облучение, необходимо простоять на участке как минимум 500 часов.

«Участок будет локализован и вывезен на хвостохранилище. После этого вновь будет проведена проверка», — добавили в администрации.