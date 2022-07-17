Совместно с жителями Ижевска в Октябрьском районе благоустроят два двора

Ижевск. Удмуртия. Благодаря инициативе жителей в Ижевске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» отремонтируют два двора в Октябрьском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Жители дома №16 по улице Нижней подали заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. Старшая по дому Галина Дегтева рассказала, что на это предложение откликнулись почти все 263 жильца дома. Сам пятиэтажный дом построили в 1997 году, как и обустроили прилегающую к нему территорию.

«Важно, что жители дома сами хотят жить в комфортных условиях, вкладывают собственные средства, благоустраивая свою территорию. Мне горожане часто пишут — приезжайте, посмотрите, какой у нас двор, какой у нас подъезд. Здесь важна сплоченность горожан, их желание обустроить территорию, на которой они живут, желание вкладывать собственные средства в благоустройство этого места», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Для реализации проекта требуется более 11 млн рублей, из них 10% — 1 135 тыс. рублей вложат сами жители.

В настоящее время подрядчик меняет асфальтовое покрытие, обустраивает парковку и заменяет лестничный спуск. Также строители заменят бордюры и укрепят подпорную стену. Срок окончания работ — 30 сентября, однако подрядчик сообщил, что завершит асфальтирование в конце июля.

Благоустройство дворовой территории на улице Карла Маркса, 263 только начинается. Жители дома 1975 года постройки также подали заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. Ремонт двора запланирован на 2023 год, но уже сейчас на деньги, выделенные по Реестру наказов избирателей депутатам Городской думы Ижевска на его территории установят детское игровое оборудование.

На благоустройство двора потребуется 4,5 млн рублей, а в рамках программы жители дома заплатят только 10% от этой суммы. Закончить работы планируется в 2023 году.

«Во дворах, где мы побывали, есть активные люди, благодаря которым дома вошли в федеральную целевую программу. По условиям софинансирования они собрали 10% от стоимости работ по благоустройству, которые проводятся и будут проводиться на придомовых территориях», — отметил заместитель генерального директора по общим вопросам и персоналу АО «ИЭМЗ «Купол» Игорь Краснов.

Помимо благоустройства дворовых территорий в Октябрьском районе обновили Центральную площадь и сейчас работы ведутся на эспланаде. Также в районе появился новый микрорайон — «Новый город», открыли отремонтированную Национальную библиотеку Удмуртии, построили академию «Калашников», по проекту «Пешеходный Ижевск» отремонтировали 20 тротуаров, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 21 двор, а по программе «Безопасные качественные дороги» — 18 дорог. Помимо этого у Дворца детского юношеского творчества обустраивается прилегающая территория.

Но благоустройство района на этом не закончится.

«На территории от Дворца детского юношеского творчества появится спуск к набережной, где мы обустроим спортивные объекты. Кроме того, подготовлен проект обустройства микрорайона «Новый город», где мы вместе с застройщиком проектируем социальную инфраструктуру — детский сад и школу. Также в ближайших планах развития Октябрьского района — капитальный ремонт школы № 63. Около Дворца детского юношеского творчества появится Центр уличного баскетбола», — поделился глава Удмуртии Александр Бречалов.