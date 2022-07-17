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В Минимущества Удмуртии рассказали о состоянии бывшего здания филиала Республиканского медколледжа

11:25, 17 июля, 2022
Анна Торхова
В Минимущества Удмуртии рассказали о состоянии бывшего здания филиала Республиканского медколледжа
11:25, 17 июля, 2022
Анна Торхова
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#колледж
Фото: vk.com/miour
48
0

Часть помещений теперь используется торговой сетью «Самокат».

Ижевск. Удмуртия. В министерстве имущественных отношений Удмуртии рассказали о состоянии бывшего здания филиала Республиканского медколледжа. Об этом сообщается в группе министерства в соцсети «ВКонтакте». 

Напомним, здание на улице Татьяны Барамзиной, 42 не использовалось с 2019 года: помещение было не востребовано. 

«В январе 2020 года по итогам открытых торгов здание обрело нового хозяина, при этом почти 7 млн рублей поступили в бюджет Удмуртской Республики», - сообщили в Минимущества региона.

Объект требовал ремонта, сейчас его обновление еще продолжается. Часть помещения используется торговой сетью «Самокат».

Напомним, в настоящее время решается судьба недостроенных корпусов Ижевской сельскохозяйственной академии.

11:25, 17 июля, 2022
Анна Торхова
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#колледж