В Минимущества Удмуртии рассказали о состоянии бывшего здания филиала Республиканского медколледжа

Ижевск. Удмуртия. В министерстве имущественных отношений Удмуртии рассказали о состоянии бывшего здания филиала Республиканского медколледжа. Об этом сообщается в группе министерства в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, здание на улице Татьяны Барамзиной, 42 не использовалось с 2019 года: помещение было не востребовано.

«В январе 2020 года по итогам открытых торгов здание обрело нового хозяина, при этом почти 7 млн рублей поступили в бюджет Удмуртской Республики», - сообщили в Минимущества региона.

Объект требовал ремонта, сейчас его обновление еще продолжается. Часть помещения используется торговой сетью «Самокат».

Напомним, в настоящее время решается судьба недостроенных корпусов Ижевской сельскохозяйственной академии.