Стоимость проезда в общественном транспорте выросла в Ижевске до 27 рублей

Повышение коснулось всех городских маршрутов.

Ижевск. Удмуртия. С 4 декабря в Ижевске стоимость проезда в общественном транспорте составит 27 рублей за наличный расчёт и 25 рублей по оплате картой. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, такое решение было принято на заседании комиссии по тарифному регулированию Минстроя Удмуртии.

Изменилась и стоимость проездных билетов. Она вырасла на 8,7% для граждан, школьников и студентов. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда» 3 декабря подчеркнул, что все действующие сейчас льготы будут сохранены. Финансирование из бюджета города на эти цели по-прежнему предусмотрено.

Основная причина повышения тарифа — рост цен на топливо и горюче-смазочные материалы, запчасти, необходимость индексации заработной платы сотрудников и исполнения обязательств по социальным гарантиям и льготам, предусмотренным коллективными договорами.

Градоначальник отметил, что помимо этого, в транспортных компаниях продолжится процесс модернизации подвижного состава, что позволит улучшить работу транспорта и создаст комфортные условия для пассажиров.

Отметим, что даже при повышении тарифа стоимость проезда в общественном транспорте Удмуртии останется на уровне средних показателей в Приволжском федеральном округе. Например, в Кировской области тариф на проезд в общественном транспорте за наличный и безналичный расчёт составляет 26 руб. В Пермском крае – 33 руб. по карте и за наличные деньги. В Башкортостане проезд на автобусе стоит 29 руб. за наличный расчёт и 24 руб. за безналичный. В Татарстане — 35 руб. и 30 руб. соответственно. В Самарской области — 32 руб. и 29 руб.