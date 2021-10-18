Работа над созданием новых адресных табличек началась в Ижевске

Варианты дизайна специалисты представят на обсуждение горожан.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовала разработка стандартов адресных табличек для города. Центр территориального развития Удмуртии провёл первую открытую онлайн-встречу с экспертами и жителями, посвящённую этому вопросу.

Напомним, Центр методически помогает столице республики разрабатывать дизайн-код города. Сейчас учреждение начало работу по разработке макета адресной таблички, которые постепенно могут заменить разнообразие имеющихся табличек разных эпох на домах Ижевска.

Директор Центра Вячеслав Правдзинский подчеркнул, что ключевой фактор в данном вопросе, который уже реализован – «Шрифт Ижевска», принятый и постепенно внедряемый во вторую часть дизайн-кода. Специалисты Центра, проведя масштабные полевые исследования, обозначили большой бэкграунд в Ижевске, связанный конкретно с адресными табличками.

В настоящее время на большинстве домов находятся пластиковые таблички 2000-х годов со шрифтом Arial, сопровождаемые цветной горизонтальной полосой снизу. Ассортимент имеющихся в городе «адресов» — таблички разных эпох, разных материалов изготовления, шрифтового исполнения, просто нанесённые краской на стены — даёт основание признать отсутствие в Ижевске единого стиля исполнения данного визуального элемента. Вячеслав Правдзинский подчеркнул, что специальных форматов для табличек не зафиксировано.

«В правилах благоустройства Ижевска на сегодняшний день прописаны два формата — один для исторической части города, другой для всей остальной с цветокодировкой. Сейчас практика работы с табличками разнообразная. Кто-то добавляет название УК, разные форматы и размеры. Эта сфера требует точной фиксации в правилах благоустройства, чтобы всё было понятно и для жителей, и для туристов, и для УК, которые и изготавливают эти таблички», — пояснил Правдзинский.

Специалисты Центра обратились к опыту стран СНГ, чтобы посмотреть, как подобные задачи решаются в других городах, близкими Ижевску по административному и социально-экономическому статусу. Конечно, хрестоматийным примером в вопросе дизайна подобных объектов являются московские таблички, разработанные дизайн-студией Артемия Лебедева. В качестве примера участники встречи познакомились с проектами для города Днепр от Dnipro.design, Челябинска от дизайнера Ильи Бирмана, где таблички сделаны в «заводском духе», и его же проект для Кишинёва. В вопросе о системе навигации в результате выделил следующие аспекты:

1. Оригинальный шрифт.

2. Структура табличек.

3. Дополнительные элементы, которые можно «навешивать».

4. Вопрос внедрения.

Отметим, что в Ижевске новые таблички планируют внедрить постепенно, по ходу ремонта имеющихся зданий и строительства новых. Одномоментно заменить все таблички в городе, потратив тем самым бюджетные средства, цели не стоит.

Отдельно Вячеслав Правдзинский выделил вопрос сохранения табличек, которые можно отнести к историческим, представляющим историко-культурный интерес, находящимся на старинных зданиях.

«Мы в последнее время сталкиваемся с ситуацией, когда архитектурное достояние подвергается уничтожению или не бережному отношению. Сейчас обсуждаем с общественниками и экспертами вопрос, чтобы зафиксировать какое-то количество старых табличек. Кроме того, к таким объектам могут относиться другие малый формы: вывески, ограды, клумбы, фонтаны. Хочется, чтобы эти объекты носили некий внутренний охранный статус. В администрации Ижевска есть понимание, они готовы этим заняться, и я думаю, что можно обсудить эту тему на площадке Общественной палаты города. Важно понимать, когда вводим новое, важно не потерять то старое, что осталось», — сказал Правдзинский.

Принявший участие в онлайн-встрече искусствовед Азат Романов признался, что лично ему больше нравятся эмалевые металлические таблички тёмно-синего цвета с логотипом «Ижмаша».

«В линейной логике, они сохранятся. Можно предположить, что пластиковые выйдут раньше и по эстетике проигрывают. Новые таблички, по моему мнению, должны сочетаться со старыми табличками, изготовленными методом горячей эмали», — сказал Азат Романов.

Резюмируя высказывания участников, Вячеслав Правдзинский подчеркнул, что в процессе создания вариантов потенциального дизайна адресных табличек Ижевска специалистам Центра придётся учесть множество вариантов, в том числе связанные и с разнообразием материалов исполнения, и с современными нюансами общественного запроса. Например, возможность сделать варианты с внутренней или внешней подсветкой.

«Пока у нас есть шрифт, который изначально разрабатывался для навигации. Он отсылает к табличкам «Ижмаша». Когда будут готовы макеты, будем публично их представлять и обсуждать с горожанами. В конечном итоге перед нами стоит задача — не просто прописать «два листа» в Правилах благоустройства, а разработать качественное и понятное руководство для внедрения табличек, где всё подробно прописать. Чтобы были учтены варианты исполнения — от маленьких улочек в частном секторе, до больших улиц в новых кварталах», — подчеркнул Правдзинский.