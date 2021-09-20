Новые павильоны появятся на 24 остановках в Ижевске

В список вошли как трамвайные, так и троллейбусные остановки.

Ижевск. Удмуртия. На 24 остановках общественного транспорта в Ижевске появятся новые павильоны. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В течение двух месяцев подрядчик должен оборудовать крытые навесы, заасфальтировать площадки остановок, сделать подходы. Из бюджета города на эти работы выделено 37,5 млн рублей. Список остановок, где необходима установка навесов, составлялся по обращениям жителей города.

Отмечается, что сейчас уже ведутся работы на остановке «Дворец спорта» на улице Советской (по ходу к улице Удмуртской) и на остановке «Автозавод» в проезде Автозаводском — она является конечной для троллейбуса №4.

Ранее установили 5 крытых павильонов на остановках: проспект Калашникова, Рембыттехника, Радиотехника, улица Ударная, улица Школьная.

В список ремонта вошли трамвайные остановки:

- улица Автономная — остановка «улица Огнеупорная», посадка;

- переулок Грибоедова — остановка «улица Тимирязева»;

- улица Автозаводская — остановка «улица Ворошилова», трамвайное кольцо, по ходу в центр;

- улица Халтурина — остановка «переулок Профсоюзный», по ходу в центр;

- улица Халтурина — остановка «переулок Воткинский», по ходу в центр;

- улица Халтурина — остановка «переулок Уральский», по ходу в центр;

- улица Халтурина — остановка «переулок Уральский», по ходу из центра;

- улица Кирова — остановка «улица Коммунаров», по ходу в центр;

- улица Кирова — остановка «улица Коммунаров», по ходу из центра;

- улица Кирова — остановка «Магазин «Океан», в сторону улицы Пушкинской;

- улица Кирова — остановка «Магазин «Океан», в сторону улицы Горького;

- улица Гагарина — остановка «улица Московская», по ходу в центр.

Троллейбусные остановки:

- улица Буммашевская — остановка «Школа 79», по ходу из центра;

- улица Автономная — остановка «улица Огнеупорная», посадка;

- улица Областная — остановка «улица Мира», по ходу к улице Азина;

- улица Областная — остановка «ГКБ № 3», по ходу из центра;

- улица Кирпичная — остановка «улица Кирпичная, по ходу к улице Областной;

- Славянское шоссе — остановка «СНТ «Пазелинка», по ходу в центр;

- Славянское шоссе — остановка «Мкрн Орловское», по ходу в центр;

- Сарапульский тракт — остановка «Очистные сооружения», по ходу в центр;

- улица 9-е Января — остановка «Баня № 6», по ходу к Воткинскому шоссе;

- улица Клубная — остановка «Швейная фабрика «Зангари», по ходу из центра;

- Дорога «Ижевск — Оранжерейный комплекс» — остановка «Оранжерейный комплекс», конечная;

- улица Воровского — остановка «улица Воровского», по ходу в центр;

- улица Ленина — остановка «улица Смирнова»;

- улица Первомайская — остановка «Госархив», по ходу из центра;

- улица Камбарская — остановка «улица Камбарская», по ходу в центр;

- улица Союзная — остановка «8-й микрорайон», в сторону улицы Ленина;

- улица Курековская — остановка «Пос. Радужный», в сторону улицы Баранова;

- улица Карла Либкнехта — остановка «ТЦ «Медведь».