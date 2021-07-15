В доме на Карлутской набережной Ижевска, где рухнул потолок, решили восстанавливать перекрытия

На работы требуется более 4 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В доме на Карлутской набережной в Ижевске, где обвалился потолок, решили восстанавливать строительные конструкции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас там частично демонтировали кровлю, специалисты «Удмуртгражданпроекта» обследовали здание и составили заключение о состоянии перекрытий в доме.

На разработку проекта для выполнения работ из городского бюджета выделят 200 тыс. рублей. На сами работы потребуется 4,4 млн рублей. Власти определяются с источником финансирования.

Напомним, ранее в доме №7 частично обрушился потолок на 2 этаже. В границах дома объявили режим ЧС. Часть жителей переехала в санаторий «Ижсталь», другие остановились у родственников.