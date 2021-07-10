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Пешеходный переход и ограждения появятся у ж/д перегона "Ижевск-Позимь"

14:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
Пешеходный переход и ограждения появятся у ж/д перегона "Ижевск-Позимь"
14:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#железная дорога\n#пешеходный переход
Фото: pixabay.com
144
0

Зачастую местные жители, рискуя своей жизнью, нарушают правила перехода путей.

Ижевск. Удмуртия. Железнодорожный переезд в Первомайском районе Ижевска станет безопаснее. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. 
Ограждение высотой в 2,5 м установят на перегоне "Ижевск-Позимь" вблизи переулка Железнодорожного. Рядом находится частный сектор, школа №65, остановка общественного транспорта. В час здесь проходят около 200 горожан. Для их безопасности было решено оградить пути, поскольку местные жители зачастую переходят их в запрещенных местах. 
Кроме того, от переулка Железнодорожного к улице Революционной появится пешеходный переход с резинокордовым настилом и тактильными указателями на земле. Все работы завершат в этом году.
14:00, 10 июля, 2021
Анна Торхова
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#железная дорога\n#пешеходный переход