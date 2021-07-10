Пешеходный переход и ограждения появятся у ж/д перегона "Ижевск-Позимь"

Зачастую местные жители, рискуя своей жизнью, нарушают правила перехода путей.

Ижевск. Удмуртия. Железнодорожный переезд в Первомайском районе Ижевска станет безопаснее. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Ограждение высотой в 2,5 м установят на перегоне "Ижевск-Позимь" вблизи переулка Железнодорожного. Рядом находится частный сектор, школа №65, остановка общественного транспорта. В час здесь проходят около 200 горожан. Для их безопасности было решено оградить пути, поскольку местные жители зачастую переходят их в запрещенных местах.

Кроме того, от переулка Железнодорожного к улице Революционной появится пешеходный переход с резинокордовым настилом и тактильными указателями на земле. Все работы завершат в этом году.