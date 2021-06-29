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Два пешеходных перехода перенесут на улице Ворошилова в Ижевске

08:30, 29 июня, 2021
Анна Торхова
Два пешеходных перехода перенесут на улице Ворошилова в Ижевске
08:30, 29 июня, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#светофор\n#дороги\n#автомобиль
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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У магазина установят новые остановочные павильоны.

Ижевск. Удмуртия. Нерегулируемый пешеходный переход у кольца на улице Ворошилова вблизи Дома моделей в Ижевске ликвидируют. Об этом сообщает пресс-служба города. 
Вместо него переход организуют ниже - на месте светофора. 
В настоящее время по всей улице Ворошилова идет ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В последний раз проезжую часть здесь ремонтировали в 2010 году. Тогда впервые на верхний слой был уложен износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он прослужил почти 10 лет, однако в последние годы на дороге стала проявляться колея, от которой в ходе ямочного ремонта не избавиться. 
Новые остановочные комплексы установят у магазина "Пятерочка", пешеходный переход там также перенесут и поставят новый светофор. 
Пешеходные дорожки тоже ждет обновление. Рабочие уложат тротуарную плитку, в том числе она появится и на остановке "Магазин "Корпорация "Центр". 
08:30, 29 июня, 2021
Анна Торхова
109
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#светофор\n#дороги\n#автомобиль