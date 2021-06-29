Два пешеходных перехода перенесут на улице Ворошилова в Ижевске

У магазина установят новые остановочные павильоны.

Ижевск. Удмуртия. Нерегулируемый пешеходный переход у кольца на улице Ворошилова вблизи Дома моделей в Ижевске ликвидируют. Об этом сообщает пресс-служба города.

Вместо него переход организуют ниже - на месте светофора.

В настоящее время по всей улице Ворошилова идет ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В последний раз проезжую часть здесь ремонтировали в 2010 году. Тогда впервые на верхний слой был уложен износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он прослужил почти 10 лет, однако в последние годы на дороге стала проявляться колея, от которой в ходе ямочного ремонта не избавиться.

Новые остановочные комплексы установят у магазина "Пятерочка", пешеходный переход там также перенесут и поставят новый светофор.

Пешеходные дорожки тоже ждет обновление. Рабочие уложат тротуарную плитку, в том числе она появится и на остановке "Магазин "Корпорация "Центр".