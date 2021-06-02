В Ижевске начали работать 67 школьных лагерей

Еще один откроется 7 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 1 июня начали работать 67 школьных лагерей. Еще один планирует начать работу 7 июня.

Как рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев, все лагеря получили санитарно-эпидемиологические заключения и приняты районными комиссиями. С педагогами и обслуживающим составом провели все необходимые инструктажи. Школы очень серьезно отнеслись к правилам пожарной и антитеррористической безопасности детей, а также к медицинским аспектам подготовки.

Все работники лагерей до начала смены прошли обследование на коронавирусную инфекцию. На это были выделены средства из бюджета Удмуртской Республики. Также на входе в школах проверяют температуру тела, в помещениях установлены рециркуляторы и дозаторы с антисептиком.

В школах, где не работают штатные повара, заключили договоры на организацию питания и подготовили пищеблоки. Стоимость питания в этом году составляет 169 рублей в день, это около 3500 рублей за смену. Из этой суммы только 1050 рублей оплачивают родители, остальные деньги запланированы в республиканском и муниципальном бюджетах. В общей сложности на обеспечение питания школьников в 2021 году будет направлено 78 млн рублей.

В проектах школ представлены практически все направления творческого развития детей: экологическое, краеведческое, научное, проектно-исследовательское, предпрофильное, патриотическое и многие другие. Дети точно не станут скучать и узнают много нового и полезного.

2 июня глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил 2 школьных лагеря с дневным пребыванием. Школы № 46 и № 57 порадовали его организацией детского досуга и полной готовностью к работе.

«Я уверен, что все педагоги и директора учебных заведений подошли очень качественно к подготовке к сменам и лагерям, и сегодняшний день прямое тому доказательство», - отметил Олег Бекмеметьев.

В планах главы Ижевска успеть посетить все школьные лагеря города и составить их рейтинг.