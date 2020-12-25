Музей Ижевска в Генеральском доме хотят сохранить

Ранее стоимость работ оценивалась в 100 млн рублей.
Ижевск. Удмуртия. До 1 февраля 2021 года будет разработана дорожная карта реализации проекта реконструкции Генеральского дома в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба города.
Вопрос о судьбе Генеральского дома в Ижевске был поднят на заседании Общественной палаты столицы Удмуртии.
«Нужно разработать такой проект реконструкции Генеральского дома, в котором найдется место и музею, и театру, и определить источник финансирования», — отметила председатель палаты Анастасия Власова.
По мнению общественников, городским властям необходимо создать фонд, который бы занялся поиском средств на реконструкцию дома.
Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев заявил, что для попадания в федеральную программу реконструкции необходимо софинансирование частного капитала. В настоящее время рассматриваются варианты государственно-частного или муниципально-частного партнёрства.
«До 1 февраля 2021 года разработаем дорожную карту реализации проекта реконструкции Генеральского дома, согласно которой будет определена наиболее реалистичная финансово-экономическая модель восстановления объекта культурного наследия. Одно из условий этого проекта - сохранить в здании Генеральского дома Музей Ижевска и Центр современной драматургии и режиссуры», — сообщил на заседании общественной палаты Олег Бекмеметьев.
Напомним, что здание XIX века сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Его владельцев в 2018 году оштрафовали за плохое содержание объекта культурного наследия. Сейчас в нём располагается Музей Ижевска и Центр современной драматургии и режиссуры. Стоимость работ по реконструкции здания оценивалась в 100 млн рублей.