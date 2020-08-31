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Новый арт-объект появился в парке Кирова в Ижевске

08:30, 31 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Новый арт-объект появился в парке Кирова в Ижевске
08:30, 31 августа, 2020
Анастасия Шевченко
213
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#творчество\n#парки
Фото: vk.com/parkiizhevska
213
0

Деревянную конструкцию назвали «Дух Неба».

Ижевск. Удмуртия. Новый арт-объект «Дух Неба» появился в столице Удмуртии. Как сообщается в группе «Парки Ижевска» «Вконтакте», его установили в парке Кирова.

Деревянную конструкцию создали молодые архитекторы в рамках проекта «Архкачалка». «Этот арт-объект предлагает остановиться, зайти внутрь, обратиться к небу и открыться миру чувств», — написали в посте.

По словам организаторов архитектурного интенсива, скоро в парке Кирова появятся и другие арт-объекты. Напомним, что ранее сообщалось о намерениях восстановить огромную фигуру Гулливера в парке Кирова.

 

08:30, 31 августа, 2020
Анастасия Шевченко
213
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#творчество\n#парки

 

 

 


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