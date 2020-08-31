Новый арт-объект появился в парке Кирова в Ижевске

Деревянную конструкцию назвали «Дух Неба».

Ижевск. Удмуртия. Новый арт-объект «Дух Неба» появился в столице Удмуртии. Как сообщается в группе «Парки Ижевска» «Вконтакте», его установили в парке Кирова.



Деревянную конструкцию создали молодые архитекторы в рамках проекта «Архкачалка». «Этот арт-объект предлагает остановиться, зайти внутрь, обратиться к небу и открыться миру чувств», — написали в посте.



По словам организаторов архитектурного интенсива, скоро в парке Кирова появятся и другие арт-объекты. Напомним, что ранее сообщалось о намерениях восстановить огромную фигуру Гулливера в парке Кирова.