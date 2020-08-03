«Аллею мужества» открыли в Глазове в день Воздушно-десантных войск

Проект осуществлён в рамках инициативного бюджетирования.

Глазов. Удмуртия. В Глазове открыли «Аллею мужества». Как передаёт пресс-служба главы и правительства Удмуртии, торжественное мероприятие прошло в день Воздушно-десантных войск в воскресенье, 2 августа.

«Сегодня, я уверен, и сами десантники, стоя на этой площади вместе с родными по духу людьми, гордятся тем, что именно в их праздник в Глазове открывается новое, знаковое место мужества, памяти и патриотизма», — подчеркнул глава города Сергей Коновалов.

Отметим, что «Аллея мужества» — проект, инициированный в Глазове ветеранами локальных войн, родными и близкими глазовчан, погибших при исполнении воинского долга, при поддержке военного комиссариата. Он стал поистине народным проектом, который поддержали горожане, предприятия, Совет директоров города, общественные организации, творческие коллективы.

«Этот проект сплотил весь город — бизнес, заводы, патриотические клубы и глазовчан. В итоге получилось, действительно, знаковое место, где слово «мужество» будет обретать истинный смысл для всех — и ветеранов, и молодых ребят. Здесь смогут собираться и матери тех ребят, которые, к сожалению, не вернулись с локальных конфликтов, представители патриотических клубов», — сказал на открытии аллеи руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

Все мероприятия по воплощению проекта прошли при поддержке общественности — он объединил общественную организацию «Инвалиды войны в Афганистане», ДОСААФ, общественную организацию ветеранов локальных войн «Боевое братство», поддержали инициативу и национальные общества. Благотворительные концерты в поддержку Аллеи мужества провели коллективы культурного центра «Россия», школы искусств «Глазовчанка», Детской музыкальной школы, районного дома культуры «Искра».

Напомним, что проект участвовал в региональном конкурсе инициативного бюджетирования, получив финансовую поддержку в 940 тысяч рублей из регионального бюджета. Глазовчане собрали более 500 тысяч рублей в виде добровольных пожертвований. Значительные средства — по миллиону рублей — выделили Чепецкий механический завод, группа предприятий «Глазовские заводы», Глазовский ликероводочный завод и агрохолдинг «КОМОС-ГРУПП».