  • $ 71.6 ↑
  • € 83.1 ↑

На базе детских домов Удмуртии откроют центры помощи семьям

16:40, 24 июля, 2020
Анастасия Шевченко
На базе детских домов Удмуртии откроют центры помощи семьям
16:40, 24 июля, 2020
Анастасия Шевченко
225
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские дома
Фото: pixabay.com
225
0

Они будут нацелены на профилактическую работу с родителями.

На базе детских домов Удмуртии откроют центры помощи семьям. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

К марту 2021 года в регионе реструктуризируют детские дома. Их функционал сохранят, при этом в воспитательных учреждениях откроют новые «подразделения» — центры помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Какие бы ни были родители, для детей попадание в детский дом всегда большой стресс. Поэтому важно в первую очередь выстроить работу с семьей, чтобы по возможности не изымать ребят, а семью из трудной жизненной ситуации перевести в социально стабильное положение», — рассказала заместитель председателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.

Для этого в центры привлекут методистов и педагогов, которые будут вести профилактическую работу с родителями.

Как добавили в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики, статистика последних 5 лет показывает, что количество детей в детских домах сокращается. Также с 1000 до 500 сократилось число детей, изъятых из семей.

«При этом мы прирастаем по количеству устроенных в семьи детей. Для нас это главный показатель: чтобы ребята, попавшие в детские дома из неблагополучных семей, все-таки обретали новых родителей, которые будут образцом для подражания», — отметила вице-премьер регионального правительства.

Напомним, что ранее воспитанники детдомов Удмуртии получили «президентскую» единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Деньги поступили на личный расчетный счет учащегося в интернате.

16:40, 24 июля, 2020
Анастасия Шевченко
225
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские дома

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями последствий сильного дождя

17:30, 21 июля, 2020
5274

В Удмуртии добровольцы спасли женщину, пытавшуюся переплыть пруд

4166
15:00, 18 июля, 2020

Трое пациентов с коронавирусом скончались в Удмуртии

3987
09:33, 20 июля, 2020

В Удмуртии скончались двое пациентов с подтвержденным коронавирусом

2878
09:10, 21 июля, 2020

В Воткинском районе Удмуртии в результате столкновения трех машин погиб мужчина

2563
13:39, 18 июля, 2020

Минздрав России назвал регион с самым высоким уровнем ожирения среди жителей

12:56, 19 июля, 2020
1828

Масочный режим усилили в Пермском крае

1497
12:33, 21 июля, 2020

Власти Сочи рассказали о загруженности отелей

1357
10:00, 18 июля, 2020

В Тульской области водитель насмерть сбил годовалую девочку

1349
18:20, 18 июля, 2020

Полиция проводит проверку после дискотеки у здания правительства в Екатеринбурге

1164
16:00, 18 июля, 2020

Полицейский в Казахстане прыгнул в окно с 13 этажа, чтобы задержать педофила

18:26, 19 июля, 2020
1712

В Шанхае дети разбили замок из стекла стоимостью 65 тыс долларов

1709
18:01, 19 июля, 2020

Королева Елизавета II посвятила в рыцари ветерана войны, собравшего средства для борьбы с коронавирусом

1524
10:00, 18 июля, 2020

В Испании местные власти грозятся отобрать пустующие квартиры

1490
13:58, 20 июля, 2020

NASA: к Земле летят 3 астероида

1420
16:51, 21 июля, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
1707

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
2383

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
3154

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
3029

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
3549

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
9315

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
8012

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
5599

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
12449

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
11184

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
11174

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
17794