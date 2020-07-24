Они будут нацелены на профилактическую работу с родителями.

На базе детских домов Удмуртии откроют центры помощи семьям. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

К марту 2021 года в регионе реструктуризируют детские дома. Их функционал сохранят, при этом в воспитательных учреждениях откроют новые «подразделения» — центры помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Какие бы ни были родители, для детей попадание в детский дом всегда большой стресс. Поэтому важно в первую очередь выстроить работу с семьей, чтобы по возможности не изымать ребят, а семью из трудной жизненной ситуации перевести в социально стабильное положение», — рассказала заместитель председателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.

Для этого в центры привлекут методистов и педагогов, которые будут вести профилактическую работу с родителями.

Как добавили в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики, статистика последних 5 лет показывает, что количество детей в детских домах сокращается. Также с 1000 до 500 сократилось число детей, изъятых из семей.

«При этом мы прирастаем по количеству устроенных в семьи детей. Для нас это главный показатель: чтобы ребята, попавшие в детские дома из неблагополучных семей, все-таки обретали новых родителей, которые будут образцом для подражания», — отметила вице-премьер регионального правительства.

Напомним, что ранее воспитанники детдомов Удмуртии получили «президентскую» единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Деньги поступили на личный расчетный счет учащегося в интернате.