Опрос о месте установки стелы «Город трудовой доблести» продолжается в Ижевске

Он продлится до 19 июля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается опрос о месте установки стелы «Город трудовой доблести». 2 июля в Москве прошло заседание организационного комитета «Победа», во время которого были объявлены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». В их число вошел и Ижевск. Соответствующий указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» подписал президент России Владимир Путин.

С 13 по 19 июля ижевчане сами определяют место, где будет установлена стела «Город трудовой доблести». Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в социальных сетях сообщил о начале опроса, в котором могут принять участие все горожане, выбрав одну из территорий или предложив свой вариант.

Опрос можно пройти по ссылке.