Карантин ввели в поселке Новый Воткинского района

На въезде появится пропускной пункт.

Воткинск. Удмуртия. В посёлке Новый Воткинского района с 10 мая действует карантин. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

На границе поселения появится временный пропускной пункт. Попасть в посёлок будет возможно после предъявления документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства или справки с места работы.

Напомним, что карантин действует на территориях Алнашского и Грховского районов Удмуртии.