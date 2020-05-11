Карантин ввели в поселке Новый Воткинского района

На въезде появится пропускной пункт.
Воткинск. Удмуртия. В посёлке Новый Воткинского района с 10 мая действует карантин. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
На границе поселения появится временный пропускной пункт. Попасть в посёлок будет возможно после предъявления документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства или справки с места работы.
Напомним, что карантин действует на территориях Алнашского и Грховского районов Удмуртии.
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