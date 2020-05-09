Парк Победы с военной техникой появился в Воткинске

Технику здесь установили накануне 9 мая.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске появился парк Победы. Об этом сообщает администрация города в своей группе в соцсети ВКонтакте.

Парк расположился в районе дворца культуры «Юбилейный». 8 мая здесь установили отреставрированную военную технику. Раньше она стояла у молодежного центра «Победа».

В муниципалитете отметили, что это только первый этап реконструкции парковой зоны. В дальнейшем планируется отремонтировать эстрадную площадку, обустроить дорожку, изменить входную группу.