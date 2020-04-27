Решение о занесении на Доску почёта Ижевска перенесли на месяц из-за пандемии коронавируса

Новый срок определили не позднее 29 мая

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за ситуации с коронавирусом сдвинули сроки решения о занесении кандидатов на городскую доску почёта. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации Ижевска.

Всего на доску должны попасть 6 трудовых коллективов и 14 заслуженных жителей Ижевска. Из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации решение о том, кто займёт почётное место, должно быть принято не позднее 29 мая.

До этого комиссия, сформированная из депутатов Гордумы, определялась с кандидатами до 25 апреля. А в день города доска пополнялась новыми именами и предприятиями.