Ижевчанка оказалась недовольна проведением благоустройства детской площадки на улице Пушкинской

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска подала в суд за то, что жители благоустроили площадку во дворе их домов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев.

В 2023 году во дворе на улице Пушкинской, 220 местные жители захотели превратить заросший пустырь в уютный двор с игровой и спортивной зонами. Тогда им рассказали о программе самообложения граждан, в рамках которой им нужно было вложить 20% средств от стоимости проекта.

Двор составляют 9 многоквартирных домов под управлением четырех разных управляющих компаний. Чтобы воплотить проект в жизнь, активисты убеждали своих соседей о необходимости софинансирования работ.

«Действительно, этот проект продвигался нелегко, кто-то возмущался суммам взноса, кто-то не хотел платить... И только благодаря правильному подходу и разъяснению этого проекта жителям получилось его осуществить», — отмечает местная жительница Ольга Чермянина.

Во время обсуждения стоимость проекта менялась. Сначала жители хотели построить площадку за 5 млн рублей, но из-за того, что жильцы нескольких домов принципиально отказались помочь в софинансировании, бюджет урезали до 3,5 млн рублей.

«Наверное, не ошибусь, если скажу, что это оказался один из самых тяжелых проектов Проектного офиса самообложения в городе Ижевске: объединить 9 домов, находящихся в 4 разных компаниях — идея изначально практически утопичная», — заявлял в декабре 2023 года Александр Евсеев.

Из-за переутверждения проекта сроки выделения бюджета и выполнения работ сдвинулись. В результате все работы были проведены: подрядчик расчистил территорию от поросли, уложил асфальт и резиновое покрытие, заасфальтировал пешеходные дорожки, а также установил детское и спортивное оборудование.

«Да, было непросто. Но очень вдохновляла поддержка жителей нашего дома: выходили на сходы, подписывали необходимые документы и не сомневались в конечном результате. Мы это сделали, теперь нам предстоит непростая задача — сохранить созданное, а, возможно, и продолжить преображение нашего большого общего двора», — заявила председатель совета дома № 220 на улице Пушкинской Елена Дорофеева.

Но, выяснилось, что не все жители двора оказались довольны его преображением. Бывший председатель совета одного из домов подала в суд на инициатора общего собрания.

«И сейчас, даже после реализации проекта, мы вынуждены ходить по судам, тратя время и нервы, доказывать, что большинство людей адекватны и действительно решили поддержать идею получить благоустройство во дворе на 5 рублей, вложив всего 1 рубль, и что процедура проведения собраний была соблюдена и абсолютно законна», — прокомментировал Александр Евсеев.