Летний сад в Ижевске поменяет официальное название

Глава города подписал документ о переименовании юрлица.
Ижевск. Удмуртия. АО «Летний сад имени Максима Горького» решили переименовать в АО «Парки Ижевска». Соответствующее постановление подписал глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев. Также будет изменен устав общества.
По данным информационной системы Seldon.Basis, АО «Летний сад имени Максима Горького» принадлежит администрации города. Гендиректором является Сергей Буторин. На конец 2018 года чистый убыток компании составил 3,4 млн рублей.