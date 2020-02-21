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Летний сад в Ижевске поменяет официальное название

10:15, 21 февраля, 2020
Дарья Саушина
Летний сад в Ижевске поменяет официальное название
10:15, 21 февраля, 2020
Дарья Саушина
221
0
#бизнес\n#Ижевск
Фото: ИА Сусанин
221
0

Глава города подписал документ о переименовании юрлица.

Ижевск. Удмуртия. АО «Летний сад имени Максима Горького» решили переименовать в АО «Парки Ижевска». Соответствующее постановление подписал глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев. Также будет изменен устав общества.

По данным информационной системы Seldon.Basis, АО «Летний сад имени Максима Горького» принадлежит администрации города. Гендиректором является Сергей Буторин. На конец 2018 года чистый убыток компании составил 3,4 млн рублей.

10:15, 21 февраля, 2020
Дарья Саушина
221
0
#бизнес\n#Ижевск

 

 

 


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