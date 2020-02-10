«Городская УК» Ижевска три года удерживала на своём счёте собранные на капремонт деньги жильцов

В 2017 году управляйка должна была перевести деньги в Фонд капитального ремонта Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская «Городская УК» перевела деньги жителей в Фонд капитального ремонта только после вмешательства прокуратуры. Требование не исполнялось с 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Жители дома №12 по улице Курортной с 2015 года собирали деньги для капитального ремонта на спецсчёте, владельцем которого было ООО «Городская УК». Однако в 2017 году собственники общим собранием приняли решение о смене способа формирования фонда и переводе собранных средств на счёт регионального оператора – НОУ «Фонд капитального ремонта Удмуртии».

«Городская УК» по состоянию на 30 декабря 2019 года деньги не перевела. Неоднократные запросы регоператора были проигнорированы. Фонд капремонта обратился с жалобой в прокуратуру Первомайского района Ижевска, только после этого управляйка перечислила собранные жильцами 120 тысяч рублей на счёт регионального оператора.

Напомним, что пять должностных лиц управляющей компании «Городская УК» находятся под арестом, в том числе коммунальщики Рауф и Наиль Кутдузовы. Их обвиняют в хищении чужого имущества группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Следствие полагает, что с января 2017 года по август 2019 года они перечисляли деньги, полученные от собственников квартир домов, которые обслуживала УК, на счета аффилированных им организаций. Сумма присвоенных и растраченных средств превысила 184 млн рублей.