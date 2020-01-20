9 жилых домов остались без воды из-за порыва водопровода в Ижевске

Специалисты «Ижводоканала» устраняют повреждение.

Ижевск. Удмуртия. В районе улицы Холмогорова, 33 в Ижевске произошёл порыв водопровода. Информация об аварии поступила в ночь с 19 на 20 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты «Ижводоканала» локализовали повреждённый участок и приступили к его ремонту. От водоснабжения отключили дома № 83, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 75, 73 по улице Холмогорова. Организовано альтернативное водоснабжение в виде ёмкости с холодной питьевой водой. На месте работает аварийно-ремонтная бригада из 5 человек.

Работы планируется завершить к 02:00 21 января.

Повреждённый участок принадлежит индивидуальному предпринимателю, который купил его у застройщика. Предварительная причина аварии — неисправность запорной арматуры.