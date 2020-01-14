Обновленную концепцию благоустройства музейного квартала представят жителям Сарапула

Встреча пройдёт в среду, 15 января.

Сарапул. Удмуртия. Обновлённую концепцию благоустройства музейного квартала представят жителям Сарапула. Об этом сообщила пресс-служба Центр развития городской среды Удмуртии.

Презентация состоится в среду, 15 января, в 18:00 в детской школе искусств № 1 имени Г. А. Бобровского (улица Горького, 61 «Б»). На встрече можно будет высказать своё мнение относительно проекта и задать вопросы команде архитекторов.

Напомним, в начале декабря первоначальная концепция была представлена горожанам. После этого жители могли внести свои замечания и пожелания на сайте.

«Данная территория расположена в исторической зоне города. Она входит в границы «музейного квартала» Сарапула, который объединяет исторические объекты и играет большое значение для жителей», — рассказала главный архитектор Центра развития городской среды Вера Мизгир.

Она отметила, что важным открытием в музейном квартале стал тот факт, что это пространство станет не просто «визитной карточкой города», а местом активной повседневной жизни. В квартале находятся три музея, средняя школа, педагогический колледж, детский клуб с кружками, детская музыкальная школа, школа тенниса. В настоящее же время пространство не воспринимается единым историческим кластером с культурно-познавательным маршрутом и взаимодействием существующих объектов.

Вход свободный, необходима регистрация по ссылке.