В Воткинске и Можге определились с купелями на Крещение

В Воткинске выбрали два места купания, в Можге – одно.

Воткинск. Удмуртия. Власти Можги и Воткинска определились с местами купания на Крещение. Как сообщает пресс-служба администрации Воткинска, в городе будут работать две купели. Одна из них разместится в районе дома №5 по улице Мира, вторая - на пляже «Остров».

Купель на Мира будет открыта для купания 19 января с 00:00 до 01:00 и с 12:00 до 21:00.

На пляже «Остров» можно будет окунуться с полуночи до 02:00 и с 12:00 до 24:00.

В эти промежутки времени у купелей будут дежурить врачи и спасатели.

В Можге, по информации муниципалитета, купель оборудуют на пруду. Массовые купания пройдут с 22:00 18 января до 02:00 19 января. Городские власти планируют подготовить стоянку для автомобилей, установить освещение.