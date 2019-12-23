Центральная площадь Ижевска попала в рейтинг лучших общественных пространств России

Рейтинг составил портал Афиша Daily.

Ижевск. Удмуртия. Центральная площадь Ижевска попала в рейтинг лучших общественных пространств, благоустроенных в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития дизайна Удмуртии.

Рейтинг составил информационный портал Афиша Daily. Основным трендом этого года в работе с пространствами названа готовность городских властей разрабатывать проекты с учётом запроса жителей.

«Площадь перед зданием Театра оперы и балета в Ижевске была перестроена ландшафтным бюро iCube, которым руководит Любовь Варламова. Как и многие спроектированные в советское время подобные пространства, она не была популярна у горожан и использовалась пару раз в год для проведения городских концертов или просмотра салютов. Архитекторы разделили пространство на несколько ярусов — небольшие сады с удобными посадочными местами, сухой фонтан и площадку для событий (в зимнее время будет использоваться как каток), а также аллею деревьев», — говорится в статье.

Обновлённую площадь полюбили скейтеры, что стало неожиданностью для городских властей и архитекторов. Некоторые конструкции были повреждены экстремалами. Следующий этап реконструкции учтёт запрос этой части горожан.

4 ноября блогер и журналист Илья Варламов выпустил видеоролик о Центральной площади Ижевска.