Основные улицы Ижевска очистят от снега к концу рабочего дня

Работа по уборке будет продолжена ночью.

Ижевск. Удмуртия. Основные городские магистрали Ижевска очистят от снега к концу рабочего дня. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

На дорогах работает больше сотни единиц спецтехники. Специалисты обработали дороги противогололедными материалами, после того, как снег растаял, подрядчики приступили к подметанию.

После 17:00 планируется провести еще одну обработку дорог реагентом, а ночью работа по уборке будет продолжена: подрядчикам предстоит подмести проезжую часть и тротуары. К вывозу снегу приступят в пятницу, 20 декабря.