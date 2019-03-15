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Жители Глазова пожаловались на трещины в новом асфальте

09:00, 15 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
09:00, 15 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
282
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#дороги\n#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
Фото: vk.com/konservla (Сергей Кондратьев)
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В Миндортрансе Удмуртии прокомментировали ситуацию.

Глазов. Удмуртия. Жители Глазова поделились в соцсетях фотографиями дорог, оттаявших после зимы. Особую озабоченность горожан вызвали продольные и поперечные трещины на участках улиц, которые отремонтировали в 2018 году.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии «Сусанину» пояснили, что образование трещин в данном случае — не признаки некачественно выполненных работ.

«Дело в том, что город стоит на бетонном основании, а покрытие дорог выполнено из асфальтобетона. У бетона и асфальта разные показатели упругого растяжения. Иными словами, сжатие и расширение этих материалов при изменении температур происходит по-разному. Это и приводит к образованию деформационных швов», — сообщили «Сусанину» в Миндортрансе.

В министерстве также рассказали, что в соответствии с требованиями нормативных документов в бетонном основании намеренно прорезаются технологические швы, что способствует равномерному распределению нагрузок, возникающих вследствие изменения температуры, усадки бетона и неоднородных деформаций земляного полотна. Такие швы переходят и на верхний слой, устроенный из асфальтобетона, — их называют «отражёнными».

ул Будённого.jpg

Улица Будённого в Глазове. Фото: Сергей Кондратьев (vk.com/konservla) 

 

В Миндортрансе Удмуртии заверили, что для исправления ситуации в Глазове достаточно выполнить проливку трещин мастикой или иным битумным производным. Эти работы непременно будут выполнены в рамках гарантийных обязательств подрядчика, когда покрытие полностью освободится от снега и просохнет — предположительно в мае.

«Образование трещин на отремонтированных дорогах в Глазове — это отнюдь не критическая ситуация, не гром среди ясного неба, а прогнозируемый процесс. Мы не исключаем продолжения их формирования на протяжении всего весеннего периода. Но ситуация под контролем, наш специалист осуществляет регулярные объезды гарантийных объектов Глазова, а подрядные организации готовы выполнить обработку трещин, как только позволят погодные условия. Мы просим жителей города не волноваться и немного подождать», — заявила начальник КУ УР «Управтодор» Ирина Шкляр.

09:00, 15 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
282
0
#дороги\n#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

 

 

 


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