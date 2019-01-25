Такие сроки поставил глава Удмуртии перед Центром развития дизайна.

Ижевск. Удмуртия. Концепцию реставрации главного корпуса Ижевского завода создадут к сентябрю 2019 года. Такие сроки озвучил глава республики Александр Бречалов на презентации результатов работы Центра развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии в четверг, 24 января.

«К сентябрю, к форуму оружейников, когда приедет президент, у нас должна быть осознанная и прожитая всеми концепция «Что же делать с главным корпусом?». Сколько это будет стоить — вопрос после этого», — заявил Бречалов.

Он поставил необходимость ответа на этот вопрос перед исполнительныи директором Центра развития дизайна Вячеславом Правдзинским. Подготовка же проектно-сметной документации запланирована на 2019 – первую половину 2020 года.

Как сообщил «Сусанину» сам Правдзинский, в четверг состоялся первый ознакомительный визит в город и на объект специалистов компании «Промкод», которые и «будут разрабатывать концепцию возможного использования». Исследования состояния здания намечены на весну 2019 года.

«К концу лета мы планируем выйти на экономически обоснованный концепт возможного использования здания и территории, который ляжет в основу техзадания на проектирование», — сообщил Правдзинский.

Отметим, что историческое здание главного корпуса Ижевского завода является объектом культурного наследия (ОКН) федерального значения. Руководитель агентства по госохране ОКН Удмуртии Юрий Перевозчиков рассказал «Сусанину», что основная проблема реставрации — экономическая модель.

«Не знаю, насколько её вытянет Центр... Буквально не знаю, поскольку между ним и агентством практически нет коммуникации. Мы-то, естественно, за любую подвижку в этом вопросе, но, что они считают, я не знаю», — отметил Перевозчиков.

Он с сожалением сказал, что с самим Вячеславом Правдзинским общение произошло лишь однажды, как с советником главы Удмуртии, ещё летом, когда горел корпус. Тогда каких-то запросов в агентство не было.

«Но все эти pia desideria (благие намерения – прим. ред.) зачастую проектируются без учёта имущественно-правовых вопросов и требований 73-го федерального закона», — сказал Юрий Перевозчиков.

Он также отметил, что агентство с радостью готово к сотрудничеству с Центром развития дизайна, при этом будучи «не склонным примазываться к чужим подвигам, а хотя бы оказать чуткую консультационную поддержку».

Отвечая на вопрос «Сусанина», Вячеслав Правдзинский подтвердил, что у урбанистов даже в мыслях нет такой опции, как «творить всё, что захочется», и Центр развития дизайна на связи с агентством по госохране ОКН.

Отметим, что на 25 января у первого вице-премьера правительства Удмуртии Александра Свинина назначено совещание по празднованию 100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова. Как сообщил «Сусанину» сам Свинин, на заседании также возможно обсуждение вопроса судьбы исторического здания.