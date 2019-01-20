Бал и коньки: Ижевск готовится ко дню студента

Мероприятия пройдут на стадионе «Динамо» и в ТЦ «Италмас».

Ижевск. Удмуртия. 25 января Ижевск вместе со всей страной отпразднует день студента и Татьянин день. Праздничные мероприятия пройдут в ТЦ «Италмас» и на катке «Динамо», сообщает администрация города и Минспорта Удмуртии.

В 17:30 в «Италмасе» в третий раз состоится Городской студенческий бал (18+). Более 200 участников придут вальсировать в платьях и фраках в стиле XIX века. Все желающие пары соберутся на балу, чтобы исполнить полонез, вальс, менуэт, польку и кадриль.

Участников ожидают массовые игры, конкурсы светских салонов позапрошлого века и театрализация. Отличившихся наградят по номинациям «Галантный кавалер», «Изысканные манеры», «Великолепная прическа», «Самое красивое платье в стиле эпохи», «Мисс элегантность», «Лучшая вальсирующая пара», «Король бала» и «Королева бала».

Готовиться к балу можно в клубе «Чайка» по вторникам и четвергам в 18:00.

В этот же день всех желающих встретит лед стадиона «Динамо». В программе танцевальная битва студенческих команд, катание на воздушном шаре, конкурсы и бесплатный чай.

Вход по студенческим и школьным билетам, а также девушкам с именем Татьяна бесплатный. Начнется праздник в 15:00 (18+).