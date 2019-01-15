При этом в трубы с горячей водой краситель попасть не должен.

Ижевск. Удмуртия. Теплосети Ижевска вновь проверят с помощью красителя флуоресцеина. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», это поможет выявить утечки и хищения теплоносителя.

На первом этапе флуоресцеин, который окрашивает воду в изумрудно-зеленый цвет, введут в магистральные трубопроводы от Ижевской ТЭЦ-1. Она подает тепло в Первомайский, Октябрьский и частично Индустриальный районы города. В феврале будут в рамках второго этапа будут проверены теплосети от ТЭЦ-2.

При этом в трубы с горячей водой краситель попасть не должен.

«Такое может произойти только по причине технических неисправностей в оборудовании теплосетей или внутридомовых коммуникаций», - отмечают специалисты.

О подобных фактах стоит сообщать в управляющую компанию или ТСЖ, а также по телефону городской информационной службы: 072 (с мобильного телефона: 998-072).

Наша справка: Краситель флуоресцеин – динатриевая соль флуоресцеина, хорошо растворимая в воде с чрезвычайно сильной зеленой флуоресценцией. Он имеет органическое происхождение, прошел необходимую сертификацию и безопасен для человека.

Предназначен:

- для определения утечки воды в теплосетях и водопроводах, вымывается из системы теплоснабжения в течение 2 недель;

- в качестве индикатора для предприятий нефтедобывающей отрасли;

- для геологоразведочных работ в целях определения направления течения вод;

- для подцветки антифризов;

- для подкраски продуктов бытовой химии (лечебных солей, моющих средств, мыла, шампуней), а также - воды в аквариумах и водоемах, других декоративных целей;

- в качестве биологических красок для определения антигенов и антител в биохимии и молекулярной биологии;

- для покраски морских опознавательных знаков;

- для обеспечения спасательных комплектов летного состава (флуоресцеин вшивают в ткань спасательных жилетов, и при попадании такого жилета в воду образуется огромное ярко-зеленое пятно, хорошо различимое с самолета).