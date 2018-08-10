В Ижевске на Центральной площади пройдет «Совершенно летняя пати» от канала 2х2

Хедлайнерами заявлены надувные аэромены из сериала «Рик и Морти» и «Симпсоны».
Ижевск. Удмуртия. На центральной площади Ижевска пройдет вечеринка «Совершенно летняя пати» от телеканала 2х2. Об этом сообщила пресс-служба города.
В честь своего 11-летия канал отправился в тур по 7 городам России 29 июля. В Ижевск мероприятие пройдет 12 августа.
Серия летних встреч для взрослых ценителей анимации пройдет или уже прошла в Екатеринбурге, Перми, Ижевске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Москве.
Хедлайнерами мероприятия заявлены 6-метровые надувные аэромены из сериалов «Рик и Морти», «Симпсоны», «Футурама», «Рассол и Арахис» и другие.
Организаторы призывают гостей мероприятия одеться в стиле канала. Они обещают, что самые яркие костюмы попадут в эфир.
Программа «Совершенно летней пати» в Ижевске следующая:
15:00 - 16:00 - сбор гостей мероприятия;
16:00 - 18:00 - фотографирование гостей в специально-оборудованных декоративных зонах;
18:00 - 20:00 - мастер-классы с профессиональными танцорами;
20:00 - 22:00 - выступление ди-джея, проведение дискотеки и конкурса лучшего танцора;
22:00 - 23:00 общение со зрителями представителей телеканала 2х2, окончание мероприятия.