В Ижевске на Центральной площади пройдет «Совершенно летняя пати» от канала 2х2

Хедлайнерами заявлены надувные аэромены из сериала «Рик и Морти» и «Симпсоны».

Ижевск. Удмуртия. На центральной площади Ижевска пройдет вечеринка «Совершенно летняя пати» от телеканала 2х2. Об этом сообщила пресс-служба города.

В честь своего 11-летия канал отправился в тур по 7 городам России 29 июля. В Ижевск мероприятие пройдет 12 августа.

Серия летних встреч для взрослых ценителей анимации пройдет или уже прошла в Екатеринбурге, Перми, Ижевске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Москве.

Хедлайнерами мероприятия заявлены 6-метровые надувные аэромены из сериалов «Рик и Морти», «Симпсоны», «Футурама», «Рассол и Арахис» и другие.

Организаторы призывают гостей мероприятия одеться в стиле канала. Они обещают, что самые яркие костюмы попадут в эфир.

Программа «Совершенно летней пати» в Ижевске следующая:

15:00 - 16:00 - сбор гостей мероприятия;

16:00 - 18:00 - фотографирование гостей в специально-оборудованных декоративных зонах;

18:00 - 20:00 - мастер-классы с профессиональными танцорами;

20:00 - 22:00 - выступление ди-джея, проведение дискотеки и конкурса лучшего танцора;

22:00 - 23:00 общение со зрителями представителей телеканала 2х2, окончание мероприятия.