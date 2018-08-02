Работы по реконструкции Центральной площади Ижевска начнутся в конце августа

На данный момент власти получили положительное заключение экспертизы по проекту благоустройства, в скором времени с подрядчиком должны заключить контракт.

Ижевск. Удмуртия. Работы по благоустройству Центральной площади Ижевска начнутся после 22 августа. На данный момент власти получили положительное заключение экспертизы по проекту благоустройства, в скором времени с подрядчиком должны заключить контракт, сообщил журналистам председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

«В частности, по Центральной площади у нас есть положительное заключение экспертизы. Срок выполнения работ по первому этапу - середина ноября. На первый этап мы должный выйти 22 августа. Должен быть заключен контракт, процедура уже объявлена», - рассказала Ярослав Семенов.

В свою очередь и.о. главы города Ижевска Сергей Задорожный напомнил, что в следующем году планируется продолжить реконструкцию.

«В этом году будет выполняться средняя площадка. Начиная от фонтана – это второй этап. Третий этап – территория напротив кинотеатра «Россия». Проект предусматривает и замену плитки, и обустройство новых фонтанов, и обустройство зеленых насаждений», - рассказал Задорожный.

Напомним, ранее в Ижевске прошла презентация проекта благоустройства площади. Его представила гендиректор архитектурно-ландшафтного бюро iCube Любовь Варламова.