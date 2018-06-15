Жители городка Металлургов в Ижевске временно остались без горячей воды

В городе продолжаются гидравлические испытания теплосетей.



Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проходит очередной этап гидравлических испытаний. До 27 июня без горячей воды останутся жители микрорайонов городка Металлургов, сообщает пресс-служба Удмуртский коммунальных систем.

С 15 июня горячую воду отключили в домах по адресам:

-улица 30 лет Победы 19, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33;

-улица Металлистов 24, 32, 33, 34, 37, 48, 50;

-улица Металлургический 1, 27;

-улица Металлургов 3, 5;

-улица Нижняя 12а, 16, 18, 20, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42;

-улица Песочная 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 26, 27, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 38г, 40а, 42, 44, 46;

-улица 3-я Подлесная 31а

-улица 5-я Подлесная 12а, 40а, 44;

-улица 6-я Подлесная 19а, 45;

-улица 7-я Подлесная 18, 20, 22, 24, 26, 28, 71, 81, 83, 85, 87, 91, 97, 100/1, 100/2,

100/3;

-улица 8-я Подлесная 36;

-улица 9-я Подлесная 10, 12, 14, 18, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 27, 27а, 28, 28а, 31, 31а;

- переулок Подлесный 8-ой 6, 6а, 7, 8, 9, 10,11, 12.

По плану данный этап должен был закончиться 11 июня, но по техническим причинам в срок удалось испытать только часть трубопроводов. Оставшаяся часть в тот период находилась в работе.

Отметим, до 28 июня также от горячего водоснабжения отключат здание №101 по улице Ленина.