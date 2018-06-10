Трехдневный фестиваль в честь Дня города начался в Ижевске

Опубликована программа Дня двора и Дня района.

Ижевск. Удмуртия. День двора открывает череду праздничных выходных в столице республики. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, 10 июня в городе пройдет порядка 120 мероприятий.

Их местом проведения станут дворы, спортплощадки, территории возле клубов по месту жительства. Запланированы фестивали «народных» дворовых игр. Также в программе - интерактивные развлекательные мероприятия, концерты, мастер-классы, настольные игры, музыкальные развлечения, спортивные состязания, танцевальные флешмобы, лотереи, рисунки на асфальте и др.

Центральным событием городского праздника День двора станет Фестиваль дворовых песен. В его рамках в каждом районе города будут организованы концерты и другие музыкальные развлечения, интерактивы со зрителями. Вот перечень таких площадок:

Индустриальный район. Бульвар Гоголя, дворы домов №22, 24 и 32 на улице Воткинское шоссе.

Первомайский район. Площадки во дворах домов №56 и 58 на улице Степана Разина, дома №17 на улице Ленина, домов №221-223 на улице Коммунаров.

Устиновский район. Сквер на улице Татьяны Барамзиной, площадка во дворе дома №75 на улице Ворошилова.

Октябрьский район. Дворы домов №14 и 16 на улице Холмогорова, №310, 312 и 314 на улице Карла Маркса.

Ленинский район. Сквер ДНТ «Спартак» (улица Азина, 84), двор дома №80 на улице Драгунова, №81 на улице Баранова.

В понедельник, 11 июня, в преддверии Дня города, в Ижевске пройдут районные праздничные мероприятия. Горожане и гости столицы Удмуртии смогут посетить концертные, развлекательные и спортивные площадки во всех районах Ижевска.

В частности, запланирован Фестиваль спортивных игр. Во всех районах города состоятся турниры по дворовому футболу. Адреса площадок:

В Октябрьском районе - на стадионе школы № 28 (пер. Широкий, 71а), с 10.00.

В Ленинском районе - на стадионе школы № 100 (ул. Клубная, 58), с 10.00.

В Устиновском районе - на стадионе школы № 32 (ул. Молодежная, 26), с 11.00.

В Первомайском районе - на территории спортивной школы «Металлист» (ул. Восточная, 20), с 11.00.

В Индустриальном районе - на стадионе «Торпедо» (ул. 9-е Января, 231) с 12.00.

Кроме того, на площадках можно будет поучаствовать в детских дворовых играх - «Классики», «Резиночки», «Вышибалы», «Хали-хало», «Красочки», «Чью душу желаете» и других.

Еще одно важное событие второго праздничного дня – традиционный «Большой хоровой собор». Он откроется 11 июня в 20.00 на площади перед Михаило-Архангельским собором. Выступление хоровых коллективов пройдет в рамках праздника музыки «Тебе, Россия, посвящается!». Во время праздника состоится большой хоровой флешмоб.

Подробнее о событиях второго, а также третьего праздничного дня, можно узнать здесь.