Трехдневный фестиваль: как жители Ижевска отпразднуют День города, района и двора

«Сусанин» публикует предварительную программу мероприятий.

Ижевск. Удмуртия. Трехдневный фестиваль, посвященный празднованию Дня города, района и двора пройдет в Ижевске с 10 по 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба столицы.

День двора – 10 июня.

В Ижевске откроются около 120 площадок, на которых пройдут спортивные состязания, детские праздники, конкурсы дворовой песни, а также соревнования по настольным играм.

Фестиваль дворовых песен:

Индустриальный район: Бульвар Гоголя, дворы домов №22,24,32 на улице Воткинское шоссе;

Первомайский район: площадки во дворах домов №56,58 на улице Степана Разина, дома №17, на улице Ленина, домов №221-223 на улице Коммунаров;

Устиновский район: сквер на улице Татьяны Барамзиной, площадка во дворе дома №75 на улице Ворошилова;

Октябрьский район: дворы домов №14,16 на улице Холмогорова, №310,312,314 на улице Карла Маркса;

Ленинский район: сквер ДНТ «Спартак» (улица Азина, 84), двор дома №80 на улице Драгунова, №81 на улице Баранова.

День района – 11 июня.

Фестиваль спортивных игр - праздник футбола, семейные игры:

Индустриальный район: 12:00 - стадион «Торпедо»;

Первомайский район: 11:00 - территория вблизи спортивной школы «Металлист»;

Ленинский район: 10:00 - стадион школы №100;

Октябрьский район: 10:00 - стадион школы №28;

Устиновский район: 11:00 - стадион школы №32;

Октябрьский район

10:00 - открытие спортивно-танцевального проекта «Здоровое утро» (часовая утренняя зарядка под руководством опытных тренеров и с участием известных спортсменов) в парке имени Кирова;

10:00 - интерактивная праздничная программа в «Сквере Металлургов».

Ленинский район:

11:00 - интерактивная праздничная программа в сквере имени А. Титова;

12:00 – мероприятия в лесопарковой зоне по улице оружейника Драгунова.

Индустриальный район:

11:00 - культурно-спортивный праздник «Дворовое пятиборье» в парке Космонавтов;

13:00 – интерактивная программа в Рябиновом сквере.

Первомайский район:

11:00 – праздничные мероприятия в сквере между домами по улице Пушкинская, 158 и улице Коммунаров, 191а.

18:00 - концертная программа, интерактивные площадки, мастер-классы в Крымской аллее.

Устиновский район:

10:00 - «Чистые игры» от сообщества «Зеленый паровоз» на территории рядом с лесопосадкой на улице Ворошилова и парковкой ТРК «Столица»;

12:00 - спортивно-развлекательная программа в парке «Тишино»;

20:00 - «Большой хоровой собор» - музыкальный праздник с участием профессиональных хоровых коллективов Удмуртии и Ижевска, а также сводного хора детских школ искусств города – на площадке у Свято-Михайловского собора.

День города – 12 июня.

10:00 - торжественное мероприятие у монумента «Навеки с Россией»;

10:00 - день открытых дверей Удмуртского госуниверситета на бульваре Гоголя;

10:00 – благотворительный волонтерский проект «Твой час». Интерактивная концертная программа студии «Бродвей-инклюзив» с участием детей с ограниченными возможностями здоровья на главной сцене Центральной площади;

10:00 - «Сними за 24 часа» - фильм об Ижевске в клубе «Дилайт»

11:00 - праздничное мероприятие в сквере у памятника Шувалову;

11:00 - «Босоногий квест» в Вишневом сквере;

11:30 - открытие Доски почета Ижевска на площадке у здания администрации города;

11:45 – концерт «С праздником, любимый город!» на Привокзальной площади;

12:00 - интерактивно-развлекательная программа у администрации города;

12:00 - Удмуртский национальный праздник «Гербер», открытие в 13:00 в парке «Березовая роща»;

12:00 - географический квест по Октябрьскому району «Города-герои России»;

13:00 - соревнования подростков на скутерах «Я и мой скутер» у здания администрации Ижевска;

13:00 - городской велопарад. Участники стартуют от Центральной площади и финишируют в парке Кирова;

13:00 - проект «Голос улиц» - соревнования по уличным видам спорта; интерактивные игры в Сквере Победы;

13:00 - праздничные гуляния в парке Космонавтов;

13:00 - «Город на Иже», праздничный концерт, мастер-классы, конкурсы в зоопарке Ижевска

14:00 - День города в «Летнем саду»;

14:00 - церемония вручения звания «Почетный гражданин города Ижевска» - ДК «Аксион»;

14:00 - мероприятия в фан-зоне в парке Кирова;

18:30 - шоу от школы современных танцев Dynamic Dance на главной сцене Центральной площади;

19:00 - церемония открытия Фан-зоны в парке Кирова;

Набережная Ижевского водохранилища:

09:00 - Возложение цветов к памятнику А. Дерябину;

10:00 - интерактивно-развлекательная площадка, презентация «Lada Vesta SE Cross»;

11:00 - информационно-агитационная акция «Служа по контракту»;

12:00 - Спортивно-творческая площадка «Sportlife»;

13:30 - гонки на ялах на акватории Ижевского пруда;

14:00 - праздничный концерт, посвященный 300-летию полиции с участием сотрудников МВД;

15:00 - выступление образцового ансамбля танца «Янушки»;

16:00 - Фестиваль единоборств;

20:00 - Выступление ансамбля современного и эстрадного танца «Атлантида»;

21:00 - Интерактивное шоу от Радио DFM;

Площадка у монумента «Навеки с Россией»:

12:00 - благотворительный танцевальный марафон для сбора средств на иппотерапию для детей с ограниченными возможностями;

20:30 - вечеринка «Супергероев» от радио «Адам».

Площадка за домом Правительства:

10:00 - «Библиотечная FIFA» - проект от Централизованной библиотечной системы города;

10:00 - «Улица здоровья», проект с участием медицинских учреждений и аптек;

10:00 - «Ижевск - территория детства» - интерактивные спектакли, мастер-классы, концерты, анимационные программы, конкурсы;

11:00 - мастер-классы от компании «Леруа мерлен»;

11:00 - интерактивная площадка от студии «Ералаш»;

17:00 - фестиваль музыкантов и художников «Чайковский FOREVER»;

12:00 - массовый пленэр детей из школ искусств города Ижевска (300 детей-участников).

Центральная площадь:

10:00 – турнир по шахматам;

10:00 - «АРТ-бульвар»: мастер-классы, выставка-продажа изделий ДПИ, интерактивные развлечения на площадке у выставочного центра «Галерея»

10:00 - Интерактивная выставка от «Автоцентра «ГАЗ» на площадке у КЦ «Россия»

11:00 - Акция «Открытка из Ижевска» (площадка у входа в ДК «Металлург»)

11:00 - FitnessPRO - мастер-классы и открытые тренировки по фитнесу на площадке между киноцентром «Россия» и ДК «Металлург»

11:30 - «Ижевск – территория творчества» - интерактивная концертная программа с участием творческих коллективов Ижевска;

14:30 - «Голос наций» (мастер-классы, национальные игры, флешмоб, этнодискотека от «Электроников DJs и другое);

19:30 - музыкальный проект участием эстрадной студии «Выше радуги» детской школы искусств №2 на главной сцене Центральной площади;

21:10 - Концерт Стаса Пьехи.

Спортивные мероприятия на открытых площадках:

12:00 – турнир по дартс на Центральной площади;

09:00 - семейный чемпионат по рыбной ловле на поплавочную удочку на набережной Ижевского пруда у лицея №29;

Также с 10 по 12 июня на стадионе пляжных видов спорта пройдет турнир по пляжному волейболу среди девушек.

Празднование Дня города завершится фейерверком, который состоится в 22:30.